巴西小型飛機緊急降落高速公路　驚險降落車群間幸無傷亡｜有片

巴西南部聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）4月6日發生一宗航空意外，一架小型飛機在起飛後引擎出現故障，機師緊急在高速公路上降落，當時公路上有不少車輛行駛中，幸飛機成功降落，無人傷亡。



英國《鏡報》報道，事發當日中午，型號為Pelican 500 BR的單引擎小型飛機在巴西Gauramirim附近一個機場起飛後不久，引擎發生故障急須降落。

這驚險一幕經由後方車輛錄下，影片顯示飛機滑翔到一條高速公路上空，起初在半空上一度左右搖晃，好似在調整降降位置，隨後在行車道的右側、兩車之間成功着陸。

飛機着陸一刻似因速度過快調整不及，切入同向行車道的相鄰車道，不過迅速切回原先行車道。飛機身後一輛油罐車受驚一度試圖駛離行車道，到高速公路外的草地避險。

2025年4月5日，巴西聖塔琳娜州，圖為一架小型飛機在高速公路上成功迫降。（截圖自X@AlexBenedicto40）

警方接報到場調查，還一度封鎖部份行車道至下午5時，直至飛機拖離現場，警證實飛機內載有2人，包括29歲的機師Mateus Renan Calado與71歲飛機擁有者、富商Valdemiro Jose Minella。