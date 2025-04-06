美國關稅｜特朗普轉發影片　暗示「故意」讓股市崩盤

近期，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「對等關稅」亂拳開打，引發市場震盪，美國股市連日暴跌。作為回應，特朗普4月4日轉發其支持者發布的一段影片，暗示股市崩盤是他「故意」為之，5日特朗普又發文喊話讓美國人民「挺住」（hang tough）。



美股崩了，特朗普是「故意」的？

據美國《新聞周刊》報道，當地時間4日，特朗普將一則被親特朗普賬號轉發過的影片又轉發至其社交平台Truth Social上。該影片在開頭說，「特朗普正在引發股市崩盤……但他是故意的。」

這條為特朗普關稅政策作辯護的影片說，「這是個天才的主意，關稅政策促進美國企業在國內進行生產，促使農民將更多農產品在國內銷售，從而降低食品價格。」

2025年4月4日，美國總統特朗普在社交平台Truth Social轉發說他「故意」讓股市崩盤的影片。（Truth Social截圖）

影片稱，特朗普之所以讓股市崩盤，是在倒逼美聯儲實施降息措施，以此緩解美國政府債務負擔過重的問題。

影片同時宣稱，「請記住，94%的股票由8%的美國人擁有，所以特朗普是在短期從富人手中奪走股票，並通過降低價格將其轉交給中產階級。」

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

值得一提的是，這條影片宣稱，「股神」巴菲特認可特朗普的做法，認為特朗普「正在實行他50多年來見過的最好的經濟舉措」。

然而，巴菲特掌舵的巴郡·哈撒韋公司很快發公告進行闢謠，「所有這些報道都是假的」。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）也報道稱，巴菲特向該媒體表示，迅速澄清錯誤訊息很重要。

特朗普喊話美國人：「挺住」

5日，特朗普在Truth Social發文稱，「過去我們一直是愚蠢的冤大頭，但現在不是了。我們正以前所未有的方式振興就業和商業。」

特朗普寫道。「這是一場經濟革命，我們一定會贏。儘管不容易還是要挺住，最終結果將會是歷史性的。我們將讓美國再次偉大！」

2025年4月3日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）離開白宮準備登上專機赴佛羅裏達州。（Reuters）

作為對美方關稅措施的反制手段，中方日前11箭齊發，出台系列措施精準反擊，是全球第一個反制對等關稅的國家。

中方外交部此前多次強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式同包括中國在內的世界各國磋商解決貿易分歧。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

