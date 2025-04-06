彭博：特朗普身邊少數核心成員決定關稅政策　財長非關鍵決策者

消息人士說，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的關稅政策主要是由特朗普核心圈子裏的一小撮人決定，財政部長貝森特（Scott Bessent）僅扮演次要角色。



彭博社周六（4月5日）報道，自特朗普公布「對等關稅」完整清單，華爾街股市連續兩天重挫，貝森特的手機就不停發出閃爍通知，與他之前所在行業相關的高管向他發送大量短訊。

2025年3月28日，美國馬里蘭州，圖為貝森特（Scott Bessent，左）與小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.，中）和盧特尼克（Howard Lutnick，右）一同登機前往佛羅里達州。（Reuters）

消息人士透露，多名對沖基金經理和金融高管聯繫貝森特，要求他幫忙說服特朗普改變關稅政策。

畢竟作為索羅斯基金管理公司的前首席投資總監，貝森特有條件成為特朗普的心腹。外界認為他可以向特朗普解釋，極端的新關稅將損害經濟，而且會繼續對市場造成嚴重破壞。

貝森特非主要推動者 僅做風險預測與關稅簡報

但事實上，一名熟知內情的人說，貝森特並不是特朗普此次關稅措施的主要推動者。這名消息人士說，貝森特僅利用自己在內閣中的角色，在白宮橢圓形辦公室的會議中，根據不同的關稅水平概述市場和經濟可能出現的情況。

關稅政策主要是由特朗普核心圈裏的少數人決定的，有關關稅結構的關鍵決定在特朗普對外公布之前才最後敲定。

不屬於政府團隊的一名特朗普顧問批評政府團隊推出關稅措施的方式，以及白宮在股市暴跌時的溝通策略。這名人士說，白宮應該做的是派經濟師、商界領袖和工會代表上電視，向大家解釋特朗普的關稅計劃。

2025年3月7日，美國華盛頓，圖為貝森特與特朗普在會議上交談。（Getty）

盧特尼克與納瓦羅握有發言權

一名政府官員表示，貝森特仍然是特朗普經濟團隊的關鍵成員。但一名消息人士說，對於關稅問題，特朗普的高級貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）掌控了發言權，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）也是特朗普核心團隊中的一名重要成員。

美國財政部發言人拒絕對彭博社的報道置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

