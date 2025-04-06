特朗普關稅計算方式疑「抄考」AI 專家：和ChatGPT計算一樣
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日向全球185個貿易夥伴徵收「對等關稅」。但有經濟學家發現，只要將美國與每個國家的貿易逆差（trade deficit）除以他們對美國的總出口額，就能獲得特朗普的關稅百分比。還有經濟學家發現，這種計算方式和向ChatGPT等人工智能（AI）詢問有關稅率後，得到的公式非常一致，疑似特朗普團隊向AI「抄作業」。
白宮對所有進口貨品徵收10%的最低基準關稅，且另對美國部份貿易夥伴徵收更高的關稅。美國貿易代表署在特朗普演講後發布關稅的計算方法，並指出：「若貿易逆差因為關稅和非關稅政策和基本面而持續存在，那麼與抵消這些政策和基本面相一致的關稅稅率就是互惠和公平的。」
經濟學家蘇羅維茨基（James Surowiecki）在社交平台X發文，稱自己能用一個簡單的AI公式逆向推理出關稅的計算方式，他斥責這種簡單粗暴的公式「極其荒謬」。並指出其不像白宮自稱的「關稅稅率+非關稅性壁壘」的計算方式。
經濟學家 Rohit Krishnan也發貼文稱，ChatGPT-4o、Claude 3.7、Gemini 2.5 pro和xAI Grok等大語言模型（LLM）驗證了這一猜想，發現它們按照同一要求給出了一致的關稅計算方式。但他也指出DeepSeek沒有採取同樣的計算思維。
其中Grok和Claude特別建議將關稅金額減半，以產生所謂「合理」結果，這與特朗普的「折扣」（discount）思想非常相似。
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