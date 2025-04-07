關稅戰｜美商務部長稱「對等關稅」不會推遲　財長稱不致經濟衰退

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣告向185個貿易夥伴加徵「對等關稅」後，白宮稱已獲超過50個國家聯繫，以開始貿易磋商。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 4月6日表示，特朗普政府的貿易戰略旨在重新調整與越南等國家的關係，以制止貿易上的欺詐行為。他強調，預定9日生效的「對等關稅」不會推遲，不確定維持時間，有可能幾天或幾星期。



圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署對等關稅行政命令，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 在旁。（Reuters）

盧特尼克表示，關稅將為美國重新增加製造業的就業職位，並使美國在醫藥、船舶和半導體等關鍵產品的生產上更加自給自足。他發表言論同日，越南工商會與河內的美國商會致函盧特尼，稱46%的對等關稅率驚人地高。而越南去年向美國出口的商品總值約1,370億美元。

財長貝森特（Scott Bessent）同日淡化關稅對經濟影響，稱沒有理由要將經濟衰退考慮在內，並指3月份就業增長強勁是令人樂觀的原因之一。當被問及特朗普關稅帶來的不確定性將持續多久時，貝森特表示，總統引發了全球貿易的「調整過程」，這需要時間來完成，呼籲國民一同堅持。