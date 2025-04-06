關稅戰｜美國稱逾50國聯絡白宮展開貿易磋商　美越企業促推遲關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣告向185個貿易夥伴加徵「對等關稅」後，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）4月6日表示，逾50國聯絡白宮，以開始貿易磋商。另一方面，美國、越南企業促請特朗普推遲針對越南的46%關稅，表示稅率驚人地高，印尼則表明不會報復美方「對等關稅」。



哈塞特在接受美媒電視台採訪期間，講述逾50國正聯絡白宮，他又否認關稅是特朗普間接向聯儲局施壓降低利率的手段。

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）2025年2月7日在白宮會見傳媒（REUTERS）

在另一電視台訪問中，美國財長貝森特（Scott Bessent）則淡化特朗普宣布新關稅以來對股市的衝擊，表示「沒有理由」預計關稅會導致經濟衰退。

在美國的「對等關稅」計劃中，越南是其中一個面對極高稅率國家，達到46%，越南工商會與在河內的美國商會4月6日去信美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表達擔憂，講述稅率驚人地高。

商會又發聲明稱「降低進入越南的產品關稅，和到達美國消費者手中產品的關稅，將有助於美國企業、經濟和消費者……提高關稅則不會起到作用。」

2025年3月7日，美國華盛頓，圖為美國財長貝森特與特朗普在會議上交談。（Getty）

特朗普4月4日在社交媒體表示，自己與越共中央總書記、越南國家主席蘇林（To Lam）舉行一次富有成效的通話，並指對方告訴他，倘越南能夠與美國達成協議，越南願將其關稅降至零。

印尼：不報復

印尼也表明不會報復美方關稅，當地經濟統籌部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）指，印尼將透過外交和談判尋求互利解決方案。