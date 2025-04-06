特朗普關稅席捲世界　英國：全球化時代結束

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起關稅戰，4月2日宣告向全球185個貿易夥伴徵收「對等關稅」。據英媒指，英國首相施紀賢（Keir Starmer）將向國民講述全球化已結束，現在進入一個新時代。英國財政部首席秘書Darren Jones也在接受英媒訪問時指，全球化已經結束。



英媒報道，預計施紀賢將於周一講述全球化的終結，並承認全球化「辜負」數以百萬計的選民。美國貿易戰帶來的衝擊意味着英國必須「進一步、更快地」減少繁文縟節，以促進經濟成長。

2025年3月20日，英國倫敦，圖為施紀賢在閉門會議後向傳媒簡報。（Reuters）

英國財政大臣李韻晴（RachelReeves）本週將發布一系列旨在促進經濟成長的聲明，其中包括放鬆對電動車製造商的監管，加速工黨產業戰略。

施紀賢週日也在一篇文章中表示：「我們所熟知的世界已經不存在了，我們必須奮起迎接機遇。」

英媒引述不具名的英方官員指，「特朗普做一些我們不同意的事情，但人們支持他是有原因。」官員又指首相不會對美國徵收報復式關稅。

2025年3月26日，英國倫敦，圖為李韻晴在發表財政預算案後會見傳媒。（Reuters）

英國財政部首席秘書Darren Jones表示，過去數十年來大眾所熟知的全球化已經終結，他指「施紀賢認為全球化在當前背景下已經失敗，我們需要進一步、更快地支持英國的工業和經濟。」