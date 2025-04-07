G7外長聯合聲明：解放軍台海演習具挑釁性　促對話解決問題

七國集團（G7）外長4月6日發表聯合聲明稱，對於中國最近在台灣週邊舉行的軍事演習，認為具有挑釁性且破壞地球區穩定，繼續敦促兩岸透過建設性對話，以和平解決問題。



這張截圖取自解放軍東部戰區於4月1日發布的題為「降妖伏魔」的視頻，圖中是中國航空母艦山東艦。(Reuters)

聲明指出，中方日益頻繁和破壞穩定的活動，加劇了兩岸緊張局勢，並危及全球安全與繁榮。G7成員國重申，反對採取任何單方面行動威脅地區和平與穩定，包括使用武力或脅迫。

4月1日起，解放軍一連兩日在台灣周遭進行「海峽雷霆2025─A」演練，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目。期間陸軍部隊曾於東海相關海域，實施遠程火力實彈射擊演習，對重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊。

東部戰區新聞發言人施毅表示，戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗一切「台獨」分裂行為。