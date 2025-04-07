關稅戰｜美富豪倡囤貨應對通脹　學者：爆買將進一步推高價格

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「關稅大棒」快要落地，全球股市受衝擊一度震蕩。由於加徵過高關稅會影響美國進口，有人建議應狂買商品，用「緊急囤貨」應對未來的物價飆升，包括美國富豪庫班（Mark Cuban，又譯古班）。不過有學者強調狂買會引發市場恐慌，而這將進一步推高商品價格。



休斯頓大學供應鏈和物流技術副教授傑特（Margaret Kidd）呼籲大家保持克制，因為物價「全面上漲」，消費者需要「謹慎使用資源」，而「我們不知道這一切會怎麼發展」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）確定向進口汽車加徵關稅。圖為2025年3月27日：等待裝運的汽車停泊在日本橫濱的港口。（Getty Images）

加州大學洛杉磯分校安德森管理學院（UCLA Anderson School of Management）教授鄧兆生（Christopher Tang）支持這說法，強調若市場需求穩定，價格就會穩定，而「囤貨」會加劇價格上漲的情況。

庫班在特朗普宣布「對等關稅」後就發帖表示，可通過大量購買商品應對潛在的物價上漲，還在6日強調特朗普關稅持續會造成通脹，加之富豪馬斯克（Elon Musk）領導下的政府效率部的裁員計劃，美國經濟「會比2008年的金融海嘯時期還要糟糕」。

庫班在1998年創立網路串流服務Broadcast.com，隔年以59億美元天價賣給雅虎（Yahoo）而成為富豪，曾是美國職業籃球聯賽（NBA）達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）的擁有者，根據2025年福布斯雜誌資訊，他的淨資產高達57億美元。