美國關稅｜越南一秒「跪」：為什麼？

特朗普（Donald Trump）挑起關稅大戰，一些受影響較大的經濟體，如法國、加拿大、歐盟等都持反對態度，並聲稱要採取反制措施。中國更是第一個發起全面反制。

被特朗普大棒砸得最狠的越南（被徵稅46%，亞洲第一高），作為一個向來富有鬥爭精神，敢和大國硬碰硬的國家，卻一反常態，第一個火速下跪，着實讓人大跌眼鏡。

越南領導人蘇林不僅在第一時間和特朗普通電話，表示不會採取任何反制措施，會和美方談判，把越南對美關稅降低到零，爭取和美方合作。還宣佈對原產中國的鍍鋅類產品等徵收反傾銷稅，稅收為37.13%。一副投特朗普所好，甘願逆來順受，願為特朗普效勞的姿態。為什麼？

在回答這個問題之前，先要講明白下面這個道理。

國家利益是自私的，這是絕對定律。特朗普的關稅大戰，把全球185個國家置入了「囚徒困境」博弈模型，在缺乏強有力協同機制，還尚未形成一個強有力的對抗美國霸權的新國際權力與領導中心的情況下，不同國家根據各自的實力情況和利益需要，獨立制定應對策略，本來就可能出現「十八路諸侯討董卓」式的鬆散與投機，這是國際關係格局的一個現實特徵。

對此，中國只能適應，沒必要怨恨，更不要以對特朗普關稅的態度劃分敵我。如果那樣，恰巧就中了特朗普囚徒困境博弈、各個擊破的詭計。中國要在堅決反制美國的同時，爭取團結更多朋友，多做國際統戰與解釋工作，「把自己人搞得多多的，把對手搞得少少的」，才是最理性的應對之道。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就對等關稅發表講話，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 共同展示稅率圖表。（Reuters）

面對特朗普的關稅王八拳，全世界各國既不會出現同仇敵愾式的一致抗爭，也不會出現爭先恐後式的滑跪投降。這兩種極端情況只會出現在某些狂熱人士的腦中，而不會出現在現實中。現實中各個國家會根據美國市場在本國對外貿易中的重要性、包括規模佔比和可替代性等因素，以及特朗普關稅對本國經濟的傷害程度，來精心選擇不同的應對策略。

總的來說，越是依賴美國市場且實力又有限的國家，必然是越傾向於採取温和和合作的應對措施，反之越是不依賴美國市場又具有博弈實力的國家，則必然越傾向於採取對等的反制措施。越南和中國的不同反應恰恰是這種多樣性國情和與之對應的政策選擇的體現。

在以上認知基礎上，再看越南為什麼一觸即潰，特朗普大棒剛一揚起，就一個滑跪，跪到了特朗普面前。

這個問題的答案，主要包括幾個方面：

第一，光腳不怕穿鞋的，有鞋穿之後，就開始怕鞋硬的了。這個原因可以解釋為什麼之前一無所有的越南敢背靠中國放膽和美國幹，敢仗恃蘇聯冒犯中國，但是在最近這些年經濟有起色之後，卻開始變得小心翼翼，開始在中美兩個大國之間搞戰略平衡，在特朗普一腳踢下來時光速服軟。

原來的越南，什麼都沒有，所以敢和美國幹，和中國幹。現在的越南，家裏罈罈罐罐也開始變多了。尤其這些年，在拜登政府「友岸外包」政策和一些企業為規避中美貿易衝突的避險操作下，越南憑藉低生產要素成本優勢，承接了大量從中國轉移出去的中低端製造業，整個經濟熱氣騰騰，國家經濟實力不斷增強，外貿出口不斷攀升，頗有一些上世紀八九十年代中國經濟的特徵。當這些家產積累得多了，當家人自然要更小心一些，不能再意氣用事，把這些年好不容易積累的家產拼光了，這是人之常情。

第二，美國市場對越南太重要了。這裏只簡單舉例2024年的三個指標就很能說明問題：2024年，越南對美出口額達1196億美元，佔越南全年出口總額（4055.3億美元）的29.5%，是美國在東南亞地區最大的單一出口市場。

2024年越南對美出口按年增長25.6%，遠超其整體出口增速（14.3%）。2024年越南對美貿易順差高達1046億美元，佔越南全年貿易順差總額（247.7億美元）的422%。這一數據表明，越南的貿易順差幾乎完全依賴對美出口。

2024年5月20日，越南第十五屆國會第7次全體會議在河內的國會大樓揭幕。（Reuters）

僅僅簡單的這三個指標，就能看出來美國市場在越南對外貿易中的重要性。越南採取的回應政策恰恰是這一重要性的體現，是冷靜決策的產物。

第三，越南執政黨的執政理念在發生變化。以前的越南執政黨是一個高度政治意識形態化的執政黨，無論在權力結構還是執政理念還是對外交往上，都帶有強烈的好鬥底色。但是這幾年，越南的政制體制和治理價值在不斷往現代化和開放和文明和人民優先的方向改革，在進行革新開放，外交也因為執政理念的變化更趨務實。

從務實的角度，畢竟越南的實力不能和歐盟還有加拿大相比，更不能和中國相比，而且越南的貿易對美國市場的依賴性很大，並不具備特朗普討價還價的本錢和資本。所以從越南自身的國家利益出發適當地讓步和妥協沒有問題。

因為目前越南賺的只是下游的組裝加工辛苦費，但這並非它的野望；只要能以低關稅保留住美國這個大市場，它就可以引誘其他國家的企業把全產業鏈搬到它那，那它得到的比現在多得多。越南的目標，瞄準的是亞洲第四個發達國家。至於它有沒有那個命，還要看該國運氣，看該國執政黨的執政能力。

第四，蘇林個人的政治需要。越南執政黨領導層這幾年一直在持續變化，進行權力結構的重塑。經過這幾年激烈搏殺，有的死掉，有的因貪腐被撤，有的被邊緣化，原來負責社會安全事務的蘇林，機緣巧合成為大權在握的越南領導人，如何鞏固權力基礎，是蘇林這幾年的首要考慮。

為此，蘇林一方面繼承了前一代領導人的「革新開放」，繼續進行政治的、經濟的、社會治理的等等，各方面大刀闊斧的改革——這些改革現在經常登上國際媒體版面，一方面急需通過創造看得見、感得到的經濟建設的成就，來鞏固個人權力基礎和群眾基礎。

因為蘇林的這一政治需要，越南在處理與美國經濟關係時，必然會以現實主義取向為主，當屈則屈，不給特朗普製造打壓越南經濟運行和介入干擾越南社會政治穩定的機會。

總之，越南的反應，是一個國家在其特殊發展階段，從自身實力和利益最大化——包括其領導人政治利益最大化——出發，做出的獨立決策，看起來雖然軟弱，卻有其內在形成邏輯，和一些本來有實力向特朗普關稅暴政說不，卻表現懦弱的經濟大國不可同日而語，後者最典型的代表是日本。