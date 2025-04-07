關稅戰｜白宮內閣堅持特朗普關稅　無懼全球股市大崩盤

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）首波「對等關稅」生效後，他的多名高級經濟官員駁斥投資者對通脹和衰退的擔憂，對關稅引發全球市場動盪毫無歉意，並堅稱美國即將迎來繁榮。



彭博社報道，全球股市接連兩天大幅下跌，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等人周日（4月6日）強調，無論市場如何變化，特朗普都會堅決推動他的關稅議程。

2025年3月28日，美國馬里蘭州，圖為貝森特（Scott Bessent，左）與小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.，中）和盧特尼克（Howard Lutnick，右）一同登機前往佛羅里達州。（Reuters）

盧特尼克在哥倫比亞廣播公司（CBS）的《面向全國》節目中說，「關稅即將到來」，特朗普的宣布「不是玩笑話」。

摩根大通經濟師上周五（4日）提到，他們現在預計美國今年將陷入衰退，但貝森特接受全國廣播公司（NBC）主持維爾克訪問時說：「我認為我們沒有理由考慮經濟衰退問題。」

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）則強調，即使關稅措施因為談判而發生變化，投資者還是應該相信特朗普的決心。當納瓦羅發表講話時，特朗普在社媒平台發布他在佛羅里達州打高爾夫球的視頻。

貝森特透露，已有50多個國家為了關稅致電美國政府，但這些談判都需要時間。

貝森特說：「他們的惡劣行為持續很久了，這可不是幾天或幾個週就能解決的事情。」他說，美國首先必須確定這些國家的提議是否「可信」。

「我們必須看他們未來怎麼做。因為他們的不良行為持續了20、30、40、50年，你不可能就此一筆勾銷。」

2025年4月2日，美國紐約，圖為一名交易員在紐交所工作。（Reuters）

美國股票期貨周日暴跌，截至紐約時間傍晚6時零2分，標準普爾500指數下跌4.6%，這一指數在過去兩天下跌了10%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

