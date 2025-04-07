希臘央行行長：特朗普「對等關稅」或令歐元區增長放緩1個百分點

英媒周一（4月7日）報道，希臘央行行長斯圖納拉斯（Yannis Stournaras）表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「對等關稅」措施可能導致歐元區經濟增長放緩0.5至1個百分點。



據報道，歐盟國家正考慮在未來幾天批准首套針對性反制措施，針對價值高達280億美元的美國進口商品，包括從牙線到鑽石的範圍。

2025年1月27日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）和歐盟（European Union）旗幟的3D列印微模型。（Reuters）

本周三起，歐盟27國將對美鋼鐵、鋁和汽車徵收25%的進口關稅，並對幾乎所有其他商品徵收20%的「對等關稅」。

斯圖納拉斯在接受英媒訪問時警告，迫在眉睫的全球貿易戰風險將引發歐元區巨大的「負面需求衝擊」，從而嚴重影響歐洲經濟成長。

2019年6月18日，希臘銀行行長斯圖納拉斯（Yannis Stournaras）抵達葡萄牙辛特拉參加2019年歐洲央行中央銀行論壇第二天上午的討論會。（Getty Images）

他還表示：「對經濟成長的明顯不利影響可能導致經濟活動遠弱於預期，從而使通脹率低於我們的目標。」

歐洲央行估計，美國對歐洲全面徵收25%的關稅，會使歐元區第一年的經濟成長率降低 0.3個百分點。歐盟對美國的反制關稅將使這一比例提高到0.5個百分點。

歐洲央行將於4月17日公布下一次利率決定。歐元區3月通脹率從2月的2.3%放緩至 2.2%，給了歐洲央行本月稍後再降息一次的理由。