關稅戰｜美股暴跌　特朗普顧問繼續唱好：只要不賣掉　就不會虧錢

在特朗普(Donald Trump,又譯川普)推出震驚全球的關稅政策之後,美國股市受到了重挫,引發全美上下對特朗普政府的質疑。然而,特朗普的貿易和製造業高級顧問納瓦羅(Peter Navarro)在當地時間4月6日接受霍士新聞(Fox News)採訪時卻表示:「如果你不賣出股票,那你就不會虧錢。」(you can't lose money unless you sell)



納瓦羅在採訪中依然表現得對特朗普的政策充滿了信心:「明智的策略是不要恐慌,留在股市裏,因為在特朗普的政策下,我們將經歷我們所見過的最大的股市繁榮。」

納瓦羅還表示,目前美國股市的下跌是正常的,股價會很快下降到最低點。而當這個下跌的周期結束時,股價將會「輕鬆到達50000點,我對此有信心」。

2025年2月11日,美國總統特朗普的貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)在白宮向記者答話。(Reuters)

納瓦羅還用特朗普第一個任期時的股價波動做例證,稱特朗普的國內減稅、減少管制、「公平貿易」以及在戰略能源方面的優勢將會繼續給美國帶來繁榮。

納瓦羅還順帶表示,此前被視為美股風向標的,包括了微軟、蘋果、英偉達等在內的七隻科技公司股票分走了拜登政府時期的大部分股市收益,大部分的公司的股價實際上並沒有出現上漲,只有很少的人從中真正獲益。

然而,並非所有與特朗普親近的美國高層人士都對經濟表現出納瓦羅這樣的信心。馬斯克就在社交平台X(前稱Twitter)上對納瓦羅提出批評,表示納瓦羅擁有哈佛大學經濟學博士學位是件壞事,還暗示這會導致人們因自負而缺乏智慧,並批評納瓦羅「什麼都沒做」。

2025年3月4日,馬斯克(Elon Musk)穿西裝出席總統特朗普(Donald Trump)第二任期的首次國會演講。(Reuters)

4月5日,馬斯克通過在線視像方式出席了在意大利佛羅倫斯舉行的政黨活動,期間他又呼籲歐洲和美國應該走向零關稅,從而有效地在跨大西洋之間建立自由貿易區,同時也促進人員流動。

在接受霍士新聞的採訪時,納瓦羅則針鋒相對地回嗆馬斯克稱:「希望馬斯克能明白美國長期受到其他國家的傷害,包括施加高額非關稅壁壘和傾銷廉價商品。馬斯克是賣車的,保護自己的利益無可厚非,就像任何商人一樣。」

「他還有社交媒體平台X這麼一個大咪高峰,我們不介意他說任何想說的話。」納瓦羅表示。

本文獲觀察者網授權轉載