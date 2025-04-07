特朗普關稅波及東南亞GDP增長預期　越南馬來西亞降逾60個基點

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的「對等關稅」政策令東南亞國家經濟前景蒙上陰影，經濟分析師下調對部份國家的增長預期，越南首當其衝，今年第一季經濟增長已放緩。



根據越南國家統計局周日（4月6日）發布的最新數據，今年首季越南國內生產總值（GDP）同比增長6.93%，較上季度的7.55%有所放緩。

儘管美國對越南徵收46%的關稅尚未生效，但許多企業在美國宣布前，已推遲投資決定，越南今年的增長可能受影響。

製造業出口和外國投資是越南經濟的主要驅動力，但美國的關稅政策預計會讓越南的這種經濟模式面臨壓力及挑戰。

研究機構BMI一名高級分析師告訴法媒，美國關稅可能嚴重損害越南目前高度依賴對美出口的增長模式。她說，最壞的情況是，越南今年的經濟增長可能遭受3%的打擊。

不過，越南總理范明政在美國宣布關稅後說，越南經濟今年至少增長8%的目標保持不變。

越南統計局估計，要達到這一目標，下來三季的經濟增長須在8.2%至8.4%之間，但如果美國對越南商品徵收關稅導致越南對美出口下降10%，將導致越南的GDP增長率下降0.84個百分點。

越南共產黨總書記蘇林已和美國總統特朗普通電話，表明願意將美國商品進口關稅降至零，以避免美國對越南加徵對等關稅。兩人預計近期內會晤，就此事展開談判。

2020年12月30日，越南興安省，圖為服裝工人在工廠加工服裝。（Reuters）

蘇林也要求特朗普將原定本月9日生效的關稅措施，推遲至少45天，以免兩敗俱傷。

馬來西亞與印尼不會採取報復措施

美國關稅政策也可能打擊馬來西亞經濟增長。馬來西亞首相及財政部長安華（Anwar Ibrahim）周日發布影片說，內閣已召開特別會議討論對策；投資、貿易及工業部將在本周內，提交關於美國關稅對多個出口行業影響的研究報告。

他說：「如果被徵收24%關稅，從經濟角度來看，有必要重新檢討今年馬來西亞經濟增長4.5%至5.5%的目標。」

經濟分析員預計，今年馬來西亞經濟增長將放緩。其中，大華銀行對馬來西亞GDP增長的預測從4.7%下調至4%，馬來亞銀行則從4.9%下調至4.3%。

安華周日也和范明政就美國關稅問題通話，討論東盟要如何共同應對。安華當晚還會見了到訪的印度尼西亞總統普拉博沃（Prabowo Subianto）。安華在Facebook發文說，兩人討論了多項重要的區域問題，包括美國關稅對東盟的影響。

馬來西亞政府已表明不會對美國採取報復性關稅措施，印尼也持相同立場。印尼經濟事務統籌部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）周日說，將通過外交和談判尋求互惠互利的解決方案。印尼面臨32%的美國關稅。

泰國財政部長本周率團前往美國協商

泰國也在爭取和美國友好談判。泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）說，財政部長比猜（Pichai Chunhavajira）本周將率團前往美國，與美方協商與溝通。

美國將對泰國徵收36%對等關稅。佩通坦周日發聲明說，這將對泰國的出口造成重大影響，尤其是電子產品、加工食品及農產品。

2025年4月3日，泰國曼谷，圖為一輛停靠在曼谷碼頭的貨船。（Reuters）

她說，泰國政府已成立專責小組，持續與民間企業及美國代表進行正式與非正式磋商。「比猜訪美時，會與當地政府、企業及貿易相關各方會面，並向美方強調，泰國不僅是出口國，更是美國可信賴的長期經濟夥伴和朋友。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

