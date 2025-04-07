「別插手！」抗議特朗普浪潮蔓延多國　英法德加拿大等地爆發示威

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後連番推出備受爭議的政策，包括大打關稅戰、聯邦政府大裁員等，4月5日除了美國國內爆發逾1400場反對特朗普的示威外，在英國、法國、德國、加拿大等地，都出現反特朗普或反其盟友馬斯克（Elon Musk）的示威。



示威者發起「別插手」（Hands Off）社會運動，要求特朗普政府停止干預，在英國倫敦，示威者高喊「別插手加拿大」（Hands off Canada）、「別插手格陵蘭」（Hands off Greenland） 等口號。

英國、法國、德國、加拿大等地都出現反特朗普或反馬斯克的示威：

圖為2025年4月5日在英國倫敦的反特朗普示威，抗議者掛起「別插手」（Hands Off）標語，並手持倒轉的美國國旗（REUTERS）

2025年4月5日在倫敦的反特朗普示威，有民眾打扮成自由神像（Reuters）

2025年4月5日在加拿大多倫多，示威者舉起「別插手加拿大」的標語，批評特朗普（Getty）

2025年4月5日德國柏林出現反特朗普示威，不少在德國的美國人參加，舉起「尊重我們權利」、「別插手LGBTQ+權利」標語（Reuters）

2025年4月5日在德國柏林一家Tesla專門店門外，有組織發起示威，民眾舉起「把馬斯克送去火星」的標語（REUTERS）

2025年4月5日在法國巴黎，民眾發起反特朗普示威（REUTERS）

央視新聞報道，在海外生活的美國人當天也走上街頭，反對特朗普實施的關稅等方面政策。在葡萄牙首都里斯本，約700人參加由在葡美國活動人士發起的示威活動，在「別插手」口號下，示威者舉起標語，敦促特朗普政府「停止干預憲法和美國公民權利」。

除葡萄牙外，居住在德國、法國、英國等歐洲國家的美國人也在柏林、巴黎、倫敦等城市集會，反對特朗普的內外政策。

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