紐約流浪貓收容所失火焚毀　屋主救貓心切衝入火場喪生

美國紐約長島一個動物收容所在3月31日起火，創辦人Chris Arsenault與其中至少100隻貓葬身火場。消防接報到場將火救熄，並在翌日展開調查，指屋主起初試圖自行撲滅大火，眼見無力將火救熄後衝入火場企圖救貓，初步排除人為縱火。



綜合美媒報道，當地消防局局長Chris Mehrman指相信大火自室內發生，不排除火災是由丙烷便攜式加熱器引發，屋內牆壁和地板上方便貓通行而鑿開的洞，助長火勢蔓延。

2025年3月31日，美國紐約，圖為一個動物收容所起火後，一隻貓逃離火場來到受損的屋頂。（X@MarioNawfal）

報道指火災發生後不少貓有吸入煙霧等廢氣，生還的超過150隻貓將被送往或捐贈給大型倉庫，當地動物救助組織目前尋獲30隻貓，並將牠們帶到動物醫院做檢查。

報道引述動物收容所董事Lisa Jaeger指Arsenault試圖自行滅火，但發現未果後先後兩次衝入火場，Arsenault的鄰居Nelly Mendoza在發現火災後報案。

圖為流浪貓收容所創辦人Christopher Arsenault。（截圖自YouTube@happycatsanctuary）

這個動物收容所共收養至少300隻貓，65歲的Arsenault在老年喪子後撿到30隻幼貓，這令他重拾生活信心，為收養流浪貓還將自家改造為動物收容所。當局指火災發生前收到有關他私下改裝房屋的投訴，還一度上門試圖解決這問題。