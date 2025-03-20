寵物犬沒機場文件無法上機　美國女主人涉狠心「淹死」牠留馬桶中

美國佛州一名女子因為沒有準備好文件，使得隨行的寵物犬無法一起登機，狠心的她竟然涉在機場女廁中把狗淹死，自己獨自搭上了班機，惡行後來被機場員工發現報警。



佛州奧蘭多警方去年12月16日接到報告前往機場，在女廁馬桶中發現一隻被淹死的寵物犬，後來對57歲女子勞倫斯（Alison Agatha Lawrence）發出逮捕令。

證據指出，勞倫斯本來計劃帶着寵物犬登機，然而因為沒有準備好相關文件，使得她無法帶着寵物，結果她完全沒有打電話找人幫忙帶狗回家，也沒有錯過班機，而是選擇在女廁淹死小狗。

勞倫斯18日在克萊蒙市（Clermont）的家中被逮捕，被指控一項虐待動物重罪，關押在萊克郡（Lake）監獄中，保釋金為5,000美元（約港幣3萬9千元）。鄰居聽聞消息難過表示，難怪感覺好久沒看到帶着小白狗的勞倫斯，沒想到竟然發生這樣的事件。

美國57歲女子勞倫斯（Alison Agatha Lawrence）涉在機場女廁中把狗淹死，此為寵物犬示意圖，非案中狗隻（AI製圖）

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