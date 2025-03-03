英王查理斯三世「有新寵」？名字曝光 知情人士：國王超迷戀
撰文：中天新聞網
出版：更新：
英王查理斯三世（King Charles III）近來出現新寵！一個月前，他收到一隻稀有的拉戈托羅馬閣挪露犬（lagotto romagnolo），並替牠取名為「Snuff」。據悉查理斯三世相當喜愛這隻狗狗，消息人士甚至形容他相當「迷戀Snuff」。
據英媒報道，王宮消息人士稱「Snuff」是一份私人禮物，還說查理斯三世非常迷戀他的四隻腳新朋友，自從他的上一隻狗蒂加（Tigga）去世之後，查理斯三世就沒有養過這樣的獵犬了。
據悉拉戈托羅馬閣挪露犬來自意大利北部的羅馬涅（Romagna）地區，有意大利國寶犬之稱。拉戈托是意大利方言，意為「捲毛鴨獵犬」，過去牠們都在沼澤地獵鴨，但在沼澤地乾涸之後，現在牠們都被訓練來找松露。
查理斯三世和王后卡米拉（Queen Camilla）在今年四月時曾造訪意大利的拉文納（Ravenna）地區，但「Snuff」似乎與該次的造訪無關。
世人皆知已故的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）相當喜愛哥基犬（corgi），而查理斯三世雖然也一樣愛狗，但他對於犬種並沒有特別的堅持。過去他曾養過傑克羅素爹利犬（Jack Russell Terrier，又稱傑克羅素㹴），1980年代還養過一隻拉布拉多；2017年時，卡米拉也曾在長期資助的動物收容中心裏領養了兩隻狗狗。
【延伸閱讀】前王室員工爆哈里王子無能不合群 曾被嘲「如沒僕人不懂穿褲子」（點圖放大閱讀）：
+11
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】