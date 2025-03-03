英王查理斯三世「有新寵」？名字曝光　知情人士：國王超迷戀

英王查理斯三世（King Charles III）近來出現新寵！一個月前，他收到一隻稀有的拉戈托羅馬閣挪露犬（lagotto romagnolo），並替牠取名為「Snuff」。據悉查理斯三世相當喜愛這隻狗狗，消息人士甚至形容他相當「迷戀Snuff」。



據英媒報道，王宮消息人士稱「Snuff」是一份私人禮物，還說查理斯三世非常迷戀他的四隻腳新朋友，自從他的上一隻狗蒂加（Tigga）去世之後，查理斯三世就沒有養過這樣的獵犬了。

英王查理斯三世近來他收到一隻稀有的拉戈托羅馬閣挪露犬（lagotto romagnolo），並替牠取名為「Snuff」。（X截圖）

查理斯三世雖然愛狗，但對於犬種並沒有特別的堅持。（Getty Images）

英女王哥基犬：英女王生前為愛狗之人，當中最愛的是哥基犬。這些哥基犬經常與她形影不離，更會「亂入」不同會面。（GettyImages）

英女王哥基犬：紅圈為皇室最後一隻哥基犬威洛（Willow）。（Twitter）

據悉拉戈托羅馬閣挪露犬來自意大利北部的羅馬涅（Romagna）地區，有意大利國寶犬之稱。拉戈托是意大利方言，意為「捲毛鴨獵犬」，過去牠們都在沼澤地獵鴨，但在沼澤地乾涸之後，現在牠們都被訓練來找松露。

查理斯三世和王后卡米拉（Queen Camilla）在今年四月時曾造訪意大利的拉文納（Ravenna）地區，但「Snuff」似乎與該次的造訪無關。

世人皆知已故的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）相當喜愛哥基犬（corgi），而查理斯三世雖然也一樣愛狗，但他對於犬種並沒有特別的堅持。過去他曾養過傑克羅素爹利犬（Jack Russell Terrier，又稱傑克羅素㹴），1980年代還養過一隻拉布拉多；2017年時，卡米拉也曾在長期資助的動物收容中心裏領養了兩隻狗狗。

英女王所養的最後一頭哥基犬Whisper之12歲之齡離世。圖為女王曾與愛犬一同拍攝封面照。（Vanity Fair）

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