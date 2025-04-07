關稅戰｜中國外交部斥典型單邊主義：把美國優先凌駕於國際規則上

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）大打關稅戰，向全球185個貿易夥伴加徵「對等關稅」，中國外交部4月7日回應指，美國以「對等」為名行霸權之實，犧牲背後的正當利益，服務一己之私，將「美國優先」凌駕於國際規則之上，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸淩行徑。



中國外交部發言人林劍7日主持例行記者會時稱，中方已經發布中國政府關於反對美國濫施關稅的立場，表明嚴正態度，美國濫施關稅，無異於剝奪各國特別是全球南方國家的發展權利。

中方指，世貿組織的數據分析顯示在經濟發展不對等、經濟實力不對等的情況下，美國加徵關稅的政策將進一步拉大各國的貧富差距，欠發達國家將遭受更大的衝擊，這將嚴重損害實現聯合國2030年可持續發展議程的努力。

2025年3月3日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部網站）

林劍指，美方實施差別化的稅率，違反世貿組織非歧視原則，嚴重破壞正常國際經貿秩序和全球產供鏈的安全穩定，嚴重損害多邊貿易體制，嚴重衝擊世界經濟復蘇進程，必然遭到國際社會的普遍反對。

他又指開放合作是歷史潮流，互利共贏是人心所向，發展是世界各國的普遍權利，而不是少數國家的專利，各國應當秉持共商、共建、共享原則，堅持真正的多邊主義，共同反對各種形式的單邊主義、保護主義，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。