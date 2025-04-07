關稅戰｜《富爸爸》作者警告：大蕭條恐已來臨　投資者保重

特朗普（Donald Trump）上週宣布「對等關稅」後，衝擊全球股市，引發外界對經濟衰退的擔憂。



投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日在社群媒體發文示警，稱股災已經到來。美國已陷入經濟衰退，甚至可能是經濟大蕭條，警告「嬰兒潮世代」（baby boomers，1946到1964年間出生者）需要特別注意。

關稅戰｜《富爸爸》作者警告「大蕭條恐已來臨」 建議改投資這些（01製圖）

美元勢貶值 建議改持這幾種資產 點圖放大閱讀：

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清崎5日在X發文，稱他在2014年出版的《富爸爸教你預見經濟大未來（Rich Dad's Prophecy）》一書中就警告，歷史上最大的股災，將會影響數百萬投資者的財務安全，尤其是嬰兒潮世代：

今天這場股災已經到來。我們確實陷入經濟衰退，甚至更有可能是經濟大蕭條。

為甚麼要特別警告嬰兒潮世代？清崎指出，這世代的人已經沒有時間：

就像飛行員所說的跑道快用完了。

沒有時間去長期投資股票、債券、共同基金或ETF。

清崎表示，他多年來持續建議投資人關注「非華爾街資產」，儲蓄實體黃金、實體白銀，以及比特幣（Bitcoin）。他認為這次市場崩盤抹去數百萬虛假紙幣資產後，聯儲局和美國財政部可能會全速啟動印鈔機，讓鈔票價值變得更低，黃金、白銀和比特幣則會升值。

他指出，黃金、白銀和比特幣的價格並不是在上漲，而是美元在貶值，導致食品、住房和能源等有價值的事物變得更昂貴，引發通貨膨脹。他也建議「跑道還沒用完的人」儲蓄黃金、白銀和比特幣，並提醒投資人保重，因為猛烈風暴即將來襲。

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