關稅戰衝擊　印媒：蘋果5架貨機從印度急運iPhone赴美國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公布對185個貿易夥伴加徵「對等關稅」，衝擊大量企業，包括蘋果公司（Apple Inc.），外界擔憂在海外生產的iPhone受關稅影響下，在美價格會大幅上升，據印媒4月6日引述消息報道，蘋果3月底急忙安排5架貨機運載iPhone產品赴美，以避開新關稅。



《印度時報》引述消息人士報道，蘋果公司為減低關稅帶來的影響，急忙從在中國、印度的製造工廠運送產品存貨到美國，來自印度政府的消息人士指，在3月底，蘋果公司在3天內用5架貨機運載iPhone與其他產品，從印度運往美國。

蘋果公司2月開賣iPhone 16e智能手機（蘋果官網）

特朗普4月2日公布「對等關稅」計劃，包括在4月5日生效的全球10％基本稅率，也有4月9日生效、針對不同國家的個別對等關稅，其中印度面對的稅率達到26%。

報道指，蘋果趕著把印度、中國和其他主要地區工廠的產品運往美國，以應對即將實施的更高關稅，美國倉庫未來幾個月庫存充足，希望藉此幫助蘋果可以穩住iPhone的價格。

在「對等關稅」計劃推出後，外媒就指蘋果將成最大受害者，若蘋果選擇將成本轉嫁給消費者，那麼未來一部iPhone Pro Max可能會漲幅超過30%至40%。