雞蛋價格飆升　美國人轉用薯仔做復活節彩蛋

4月20日復活節將至，但雞蛋的價格卻持續飆漲，為了慶祝這一重要傳統節慶，美國人開始另闢蹊徑：用「彩色馬鈴薯」或「塑膠彩蛋」來替代傳統的復活節彩蛋。



▼楊氏澤西乳品場今年復活節轉用塑膠彩蛋

《紐約時報》報道，美國楊氏澤西乳品場（Young's Jersey Dairy）已連續40年在復活節前舉辦彩蛋獵尋活動。主辦方每年都會準備1萬多個雞蛋，將雞蛋經烘烤和冷卻後，再以手工染色。但今年，由於雞蛋市場行情不穩，企業決定改用塑膠彩蛋，並在蛋中裝入旋轉木馬的免費乘坐券。

圖為放在白宮玫瑰花園（Rose Garden），慶祝第140屆白宮復活節彩蛋活動的傳統木製紀念蛋。（白宮網頁）

雖然改變了歡慶形式，活動仍得以繼續，未被取消，這讓人們感到安慰。企業負責人透露，這一轉變不僅是為了節省成本，更是為了避免大規模購買雞蛋可能對當地供應造成影響。

美國雞蛋價格的波動也促使消費者尋找其他選擇。網上出現許多教程，介紹如何用棉花糖、馬鈴薯甚至洋蔥染色。

▼Lexi Harrison用白朱古力和花生醬製作彩蛋

食物博主哈里森（Lexi Harrison）開發一種健康的「復活節彩蛋」替代品：將花生醬、杏仁粉和楓糖漿混合成型後，裹上加入藍色螺旋藻粉和抹茶的白朱古力。這段展示製作過程的視頻在社交媒體上收穫數千萬次播放及數萬條評論。

儘管許多人嘗試創新，但傳統的雞蛋染色仍被廣泛保留。

2025年2月10日，美國紐約一家Trader Joe超市貼出雞蛋限購告示，每人只限買一打。（Reuters）

彩蛋染色品牌PAAS的首席執行長恩斯（Joe Ens）指出，根據調查，90%的消費者仍計劃染雞蛋，其中半數以上表示絕不會放棄這一傳統。他將染蛋傳統與購買聖誕樹相提並論，稱其為代代相傳的節日象徵。

今年，PAAS彩蛋染色套裝的銷量較去年增長20%。恩斯認為，染彩蛋的過程不僅能喚起人們的童年記憶，還能將這一傳統的樂趣傳遞給下一代。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

