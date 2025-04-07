摩根大通CEO戴蒙：特朗普關稅將推高通脹 加劇美國經濟疲軟
撰文：莊勁菲
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摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）周一（4月7日）表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「對等關稅」很可能會推高國內和進口商品的價格，拖累已經放緩的美國經濟。
美國CNBC報道，69歲的戴蒙在其年度致股東信中談到特朗普的關稅政策，他表示：「隨着投入成本上升和國內產品需求增加，我們很可能會看到通脹結果，不僅是進口商品，還有國內價格。」
報道指，戴蒙此番言論似乎與他1月的態度大相徑庭，當時他表示人們應該「克服」關稅擔憂，因為這有利於國家安全。不過當時討論的關稅水準遠低於上週公布的數字。
戴蒙表示，儘管在近11萬億美元的政府借款和支出的推動下，美國經濟在過去幾年表現良好；但最近幾週，甚至在特朗普宣布關稅之前，美國經濟「已經走弱」。
在全球市場崩盤之際，作為第一位公開評論特朗普關稅政策的華爾街大型銀行總裁，戴蒙認為人們對股票和信貸利差可能過於樂觀：「市場在為資產定價時，似乎仍假設我們將繼續有相當的軟着陸，但我不太確定。」
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