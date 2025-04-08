緬甸地震｜增至3600人死　聯合國官員：1700萬災民急需帳篷和糧水

緬甸中部3月28日發生7.9級大地震，截至4月7日晚，已增至最少3600人罹難、5017人受傷，另有160人失蹤。日本媒體引述聯合國人道事務負責人報道，災區有1700萬民眾受災，他們現時急需來自國際的人道援助，其中包括帳篷和糧水。



央視新聞引述緬甸國家管理委員會新聞信息組報道，緬甸曼德勒3月28日的強烈地震已在全國造成3600人死亡、5017人受傷，另有160人失蹤。

2025年4月4日，緬甸阿馬拉布拉鎮（Amarapura）發生強烈地震後，一座受損的寶塔內有一尊破碎的佛像。（Reuters）

日本放送協會（NHK）引述聯合國人道救援事務協調辦公室（OCHA）總監費查（Tom Fletcher）在訪問緬甸第二大城市曼德勒和首都內比都後接受NHK的採訪。

費查表示：「這裏的人們急需庇護。季候風和雨季馬上來臨，他們急需帳篷棲身、水和糧食。」

費查指，他所看到的一群人因躲避軍隊和民主反對派之間的戰鬥而流離失所。他們遭受了巨大的創傷，而他們避難的地方現在也被地震摧毀了。

2025年4月3日，緬甸曼德勒發生強烈地震後，人們排隊領取捐贈的救援物資。(Reuters)

他呼籲國際社會為地震倖存者提供援助，並表示「我們希望能夠盡可能向當地人提供人道救援，但我們顯示資金嚴重不足，急需來自國際的支持。」