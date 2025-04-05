緬甸地震｜路透社：3名USAID員工赴當地救災期間遭解僱

路透社4月5日引述一名美國國際開發署（USAID）前高級職員稱，3名USAID工作人員在緬甸協助地震救災工作時被解僱。



USAID前官員Marcia Wong說，這三名官員於本週抵達緬甸後被告知將被解僱。她曾任USAID人道主義援助局副局長，她說：「這個團隊正在非常努力地工作，為有需要的人提供人道主義援助。當（他們）得知即將被解僱的消息，怎麼能不令人沮喪呢？」

作為由美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）打擊浪費性支出計劃的一部份，特朗普政府最近幾週已解僱了USAID幾乎全部工作人員，

2025年2月3日，美國華盛頓特區，國際開發署（USAID）大樓外飄揚著一面印有USAID標誌的旗幟。（Reuters）

Marcia Wong表示，這三名工作人員一直睡在地震區的街道上，並補充說，他們的解僱將在幾個月後生效。她提到 ，自己與USAID剩餘的工作人員保持聯繫，並指自己是在4日的全體員工會議後聽到解僱的消息。

報道引述USAID前工作人員稱，大多數負責協調響應的人都被解僱了，而第三方執行夥伴也陸續失去合同。

魯比奧促各國加大對緬甸援助

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）4日在比利時布魯塞爾稱，美國將不再是世界上最大的人道主義捐助國，呼籲其他富裕國家加大對緬甸的援助力度。

他說「中國是一個非常富裕的國家，印度也是一個富裕的國家，世界上還有很多其他國家，每個人都應該參與進來。」他認為，美國繼續分擔全球60%到70%的人道主義援助工作並不公平。

有人批評美國的反應本可以更快，魯比奧對此表示異議，並指：「這些人是非政府組織工業綜合體的一部份。」

2025年4月3日，緬甸曼德勒市發生強烈地震後，當地民眾排隊領取國際捐贈的救援物資。（Reuters）

他強調：「緬甸有一個不喜歡我們的軍政府，不一定允許我們以我們想要的方式在那個國家開展行動。無論如何，這都會阻礙我們的反應。」

特朗普政府目前已承諾為緬甸大地震提供900萬美元（約1208萬新元）的援助。

本文獲《聯合早報》授權轉載

