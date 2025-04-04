緬甸地震增至3300死　軍政府領袖出席曼谷峰會被批「兇手」

緬甸上周五（3月28日）發生的強烈地震已在國內造成3301人死亡、4792人受傷，另有221人失蹤。軍方領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）周五（4月4日）拋下國內與地震相關的事情外訪，出席在泰國曼谷舉行的區域峰會，此番行為遭到批評，示威者拉起橫額形容他是「兇手」（Murderer）。



峰會主辦方邀請敏昂萊的決定引發批評，場外示威者在一座橋上掛起橫幅，上面寫着「我們不歡迎兇手敏昂萊」。也有一名學生手持抗議標語牌衝入峰會舉辦地、香格里拉酒店大堂示威，其後遭到拘捕。

敏昂萊出席周五起在曼谷舉行的孟加拉灣多部門經濟技術合作計劃（Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation，BIMSTEC）峰會。BIMSTEC集團成員包括泰國、緬甸、印度、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡和不丹。