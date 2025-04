緬甸地震增至3300死　軍政府領袖出席曼谷峰會被批「兇手」

緬甸上周五(3月28日)發生的強烈地震已在國內造成3301人死亡、4792人受傷,另有221人失蹤。軍方領導人敏昂萊(Min Aung Hlaing)周五(4月4日)拋下國內與地震相關的事情外訪,出席在泰國曼谷舉行的區域峰會,此番行為遭到批評,示威者拉起橫額形容他是「兇手」(Murderer)。



峰會主辦方邀請敏昂萊的決定引發批評,場外示威者在一座橋上掛起橫幅,上面寫着「我們不歡迎兇手敏昂萊」。也有一名學生手持抗議標語牌衝入峰會舉辦地、香格里拉酒店大堂示威,其後遭到拘捕。

敏昂萊出席周五起在曼谷舉行的孟加拉灣多部門經濟技術合作計劃(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation,BIMSTEC)峰會。BIMSTEC集團成員包括泰國、緬甸、印度、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡和不丹。