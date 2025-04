緬甸地震｜逾3000人喪生　軍政府首腦赴曼谷出席區域峰會

緬甸軍政府最高領導人敏昂萊(Min Aung Hlaing)4月4日出席在曼谷舉行的地區峰會,罕見出訪俄羅斯和中國以外國家,亦是當地中部一週前發生大地震、造成已有逾3000人死亡後首度外訪。



路透社報道,敏昂萊罕見在地震後出訪曼谷,參加「孟加拉灣多部門經濟技術合作計劃」(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation,BIMSTEC)峰會,其成員包括印度、孟加拉、緬甸、斯里蘭卡、泰國、不丹和尼泊爾等國。會晤期間,敏昂萊與泰國總理佩通坦(Paetongtarn Shinawatra)、印度總統莫迪(Narendra Modi)舉行雙邊會談。

2025年4月4日,印度總理莫迪(Narendra Modi),在泰國曼谷舉行的BIMSTEC峰會期間,會見緬甸軍政府首腦敏昂萊(Min Aung Hlaing)。(Reuters)

印度莫迪4日在社交平台X上發帖表示,雙方討論重點包括互聯互通、能力建設和基礎設施發展方面的合作。泰國官員稱,軍政府領導人與泰國總理討論防災、跨國犯罪以及遣返詐騙犯等問題。

在地震發生前,緬甸軍政府因推翻原民選政府領導人昂山素姬(Aung San Suu Kyi),挑起的政變內戰,已造成數百萬人遭受苦難。而在3月28日發生的地震則或為緬甸百年來發生的最強地震。