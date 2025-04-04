緬甸地震｜逾3000人喪生 軍政府首腦赴曼谷出席區域峰會
撰文：張涵語
出版：更新：
緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）4月4日出席在曼谷舉行的地區峰會，罕見出訪俄羅斯和中國以外國家，亦是當地中部一週前發生大地震、造成已有逾3000人死亡後首度外訪。
路透社報道，敏昂萊罕見在地震後出訪曼谷，參加「孟加拉灣多部門經濟技術合作計劃」（Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation，BIMSTEC）峰會，其成員包括印度、孟加拉、緬甸、斯里蘭卡、泰國、不丹和尼泊爾等國。會晤期間，敏昂萊與泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）、印度總統莫迪（Narendra Modi）舉行雙邊會談。
印度莫迪4日在社交平台X上發帖表示，雙方討論重點包括互聯互通、能力建設和基礎設施發展方面的合作。泰國官員稱，軍政府領導人與泰國總理討論防災、跨國犯罪以及遣返詐騙犯等問題。
在地震發生前，緬甸軍政府因推翻原民選政府領導人昂山素姬（Aung San Suu Kyi），挑起的政變內戰，已造成數百萬人遭受苦難。而在3月28日發生的地震則或為緬甸百年來發生的最強地震。
緬甸地震｜軍政府宣布4月2至22日停火 以助救援緬甸強震反為軍政府打開外交大門 泰國：敏昂萊將出席曼谷峰會緬甸地震｜內比都現場影片曝光 救援人員經狹小洞口拉出倖存者緬甸地震｜軍政府承認鳴槍警告中國紅十字會隊伍 北京：團隊安全