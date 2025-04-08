美以會晤談及加沙、關稅問題　內塔尼亞胡：將消除與美國貿易逆差

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4月7日訪問美國，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤，雙方會晤談及加沙和關稅問題。特朗普稱希望加沙戰爭停止，並認為這將很快實現。內塔尼亞胡則表示，以色列將消除與美國的貿易逆差，消除貿易壁壘。



內塔尼亞胡在橢圓形辦公室（Oval Office）表示，以色列將消除與美國的貿易逆差。他對記者表示：「我們打算迅速採取行動」，並表示相信以色列「可以成為許多國家效仿的榜樣」。

圖為2025年4月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面。（Reuters）

特朗普則表示，雙方進行了「很好的討論」。但當被問會否降低對以色列的17%關稅時，特朗普沒有做出任何承諾，只表示「不要忘記我們給以色列提供了很大的幫助。我們每年給以色列40億美元（約310億港元），這可不少，」

圖為2025年4月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪的以色列總理內塔尼雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。（Reuters）

雙方也談及加沙問顯。內塔尼亞胡表示，雙方討論了特朗普有關加沙未來的「大膽願景」，又稱以色列正在努力達成「另一項協議」，讓加沙人民有選擇去任何地方的權利。他強調，以色列仍致力於所有以方人質獲釋，並消滅巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）。