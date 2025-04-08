特朗普不考慮暫緩加關稅　或向中國再加50%　稱與習近平關係良好

以色列總理內塔尼雅胡（Benjamin Netanyahu）4月7日訪問美國，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤，雙方談及關稅問題。特朗普重申，除非中國撤回對美國產品加徵34%關稅，否則將對中國進口產品再徵收50%關稅。但他表示，表示他將與中國、日本和其他國家討論關稅問題，又與中國國家主席習近平保持良好關係，希望維持這種狀態。



圖為2025年4月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪的以色列總理內塔尼雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。（Reuters）

特朗普又稱，正在與多個國家就關稅談判，且取得了顯著進展。但他不考慮談判期間暫緩徵收，又指個別國家大幅度稅率是公平的，且有可能是永久性。在談到與日本的貿易關係時，他再次對日本施壓，稱日本需要開放市場。

他又稱，歐盟對美國很差，歐洲國家沒有購買足夠的美國商品。華府尋求消除與歐盟的貿易逆差，歐盟必須購買美國的能源，從而消除雙方的貿易逆差。

圖為2025年4月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪的以色列總理內塔尼雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。（Reuters）

內塔尼亞胡：將消除與美國的貿易逆差

至與以色列被加徵17%的「對等關稅」。內塔尼亞胡表示，以色列將消除與美國的貿易逆差，消除貿易壁壘。但當被問會否降低對以色品的關稅時，特朗普沒有做出任何承諾。

雙方也談及加沙問顯，特朗普稱希望加沙戰爭停止，並認為這將很快實現。內塔尼亞胡表示，雙方討論了特朗普有關加沙未來的「大膽願景」，又稱以色列正在努力達成「另一項協議」，讓加沙人民有選擇去任何地方的權利。

此外，雙方與也討論了敘利亞問題，以色列不希望敘利亞被土耳其利用。特朗普表示，如果以色列與土耳其出現麻煩，美國可以協助解決。