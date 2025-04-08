特朗普：美國與伊朗週六舉行高級別會談　就核問題直接談判

以色列總理內塔尼雅胡（Benjamin Netanyahu）4月7日訪問美國，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤。特朗普表示，雙方就伊朗和貿易問題進行了深入討論。他又透露，美國將於週六（12日）就核協議問題，與伊朗開始談判，「我們將直接與他們打交道」。其說法被指出人意料，因伊朗伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）前一日仍表示，與美國的對話只能採取間接形式。



圖為2025年4月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪的以色列總理內塔尼雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。（Reuters）

特朗普形容，這將是「非常重要的會議」，稱將在非常高的級別上進行，認為有達成協議的可能性，但他拒絕透露會談將在何處舉行。他重申，伊朗不能擁有核武器，如果談判不成功，伊朗將面臨巨大危險。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）7日透過總統府發聲明稱，伊朗尋求就其核計劃進行談判，但「不會不惜代價」。他6日晚會見非政府組織代表時重申，伊朗的核計劃只用於和平目的，伊朗不尋求戰爭、動亂和核彈。

圖為2024年9月16日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在德黑蘭出席記者會。（WANA (West Asia News Agency)/Majid Asgaripour via REUTERS）

特朗普3月7日曾透露，已致信伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei），敦促伊方就放棄開發核武器計劃與美國進行談判。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）3月30日表示，已通過阿曼向美方遞交回信，拒絕與對方進行直接談判，但間接談判始終開放，美方行動將決定談判前景。特朗普同日警告，若伊朗不與美方就核問題達成協議，將被「轟炸」及實施二級關稅。