關稅戰｜財長貝森特領銜與日進行談判　日揆確認日方代表日股急彈

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日向全球185個經濟體頒布對等關稅，觸法環球股票市場大跌市。特朗普7日與日本首相石破茂通電話後，確認將由財長貝森特（Scott Bessent）率領團隊與日本就關稅進行談判。與此同時，石破茂將委任經濟再生大臣赤澤亮正為美國關稅談判代表。消息一出，日經指數8日上午反彈超過6%。



日本首相石破茂7日晚上與特朗普進行視像通話。日方指，石破茂向對方談到日本過去5年都是美國的最大投資國，日方會持續推動美國審視關稅政策。

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮與日本首相石破茂會面時握手。（Reuters）

路透社其後引述日經報道，美國財長貝森特將領銜美方團隊與日方進行談判。日經引述不具名的財政部消息人士稱，除關稅議題外，華盛頓亦可能會與東京討論美元和日圓的匯率走勢問題。

據報道，按照慣例，貿易談判通常由美國貿易代表主導，而這次卻由財政部長主導，這個情況可能表明，美國或會尋求解決日圓兌美元疲軟的問題。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）據報亦會與貝森特一同參加與日方的關稅談判。

與此同時，據日本富士新聞網報道，首相石破茂將提名經濟再生大臣赤澤亮正為關稅談判代表。內閣官房長官林芳正8日在記者會上確認了這個消息。財務大臣加藤勝信表示，在財務省和金融服務機構成立工作組，以應付與美國關稅相關的議題。

2025年4月8日，美國財長貝森特（Scott Bessent，左）獲總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）委任負責與日本就關稅問題進行談判。日本首相石破茂委任經濟再生大臣赤澤亮正（右）作為日方代表參與談判。（Reuters，網絡圖片）

赤澤亮將與美方進行談判的消息一出，截至香港時間8日上午11時，東證股價指數（Topix）8日上升6.54%，日經平均指數則反彈6%。