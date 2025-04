萬斯指全球化是「向中國鄉下佬借錢買中國貨」　言論惹眾怒｜有片

美國副總統萬斯(JD Vance)言論一項「惹火」,他近日接受媒體採訪時再次語出驚人,聲稱全球化經濟令美國「向中國鄉下佬(peasants)借錢,去買那些中國農民製造出來的產品。」此言論出,立即惹來美國網民熱議和猛烈抨擊。



萬斯指全球化經濟迫使美國「向中國鄉下佬借錢買中國鄉下佬生產的貨品」:

美國媒體Buzzfeed4月6日報道,在一段霍士新聞的採訪影片中,萬斯談到特朗普(Donald Trump,又譯川普)政府的對華貿易政策時指:「我覺得我們都應該退一步問問自己,到底全球化經濟給美國帶來了甚麼?簡單來說,它是基於兩個原則:我們承擔巨額債務,去購買其他國家為我們生產的東西。」(What has the globalist economy gotten the United States of America? It's based on two principles. Incurring huge amount of debt to buy things other countries made for us)

萬斯進一步指:「更直接地說,我們向中國的鄉下佬借錢,去購買那些中國鄉下佬生產出來的貨品。」(We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture)

萬斯強調:「這並非實現國家繁榮的秘訣。我們必須帶領這個國家走向不同的方向。 」

據Buzzfeed的報道,如果副總統萬斯要做一件事,那就是讓所有的美國人尷尬和難堪。

有網民表示,他這番言論頗具諷刺意味。當他提到「鄉下佬」的時候語氣很刻薄,盛氣凌人。有人或會以為他生於寒門的成長經歷會令他更有同情心,但事實卻恰恰相反。

另一名網民附和這個觀點:「最瘋狂的是,這個人還寫了一本關於在美國阿帕拉契(Appalachia)貧困地區成長的暢銷書。」(這裏指的是萬斯撰寫的《絕望者之歌:一個美國白人家族的悲劇與重生》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis)