馬斯克po片暗示國際貿易的好處　美媒：親勸特朗普撤關稅無果

據《華盛頓郵報》引述消息人士稱，在過去的周末，美國政府效率部（DOGE）負責人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）直接向總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）呼籲撤銷「對等關稅」政策不果。



報道提到，馬斯克遊說不成後，特朗普在7日揚言向中國貨品再額外加徵50%關稅，但暗示在部分政策上有談判空間；馬斯克則在旗下社交平台X上載已故自由經濟大師佛利民（Milton Friedman）的片段，透過製造一支鉛筆需要來自世界各國的原料，講述國際貿易協議的好處。

馬斯克在其社交媒體分享著名經濟學家佛利民講述國際貿易好處的影片：

此前，馬斯克就疑似不讚同特朗普實施「對等關稅」，諷刺特朗普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），稱對方「獲得哈佛大學經濟學博士學位是件壞事，而不是好事。」納瓦羅被廣泛認為是特朗普關稅制度的主要設計者之一。

2025年2月11日，美國總統特朗普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在白宮向記者答話。（Reuters）

馬斯克還在4月5日與意大利右翼「聯盟黨」的視像通話中表示，希望未來看到美國和歐洲之間實現「零關稅」。

馬斯克弟：特朗普關稅打擊本土消費者

另外馬斯克的胞弟Kimbal亦在網上批評特朗普的關稅政策是對美國消費者的「結構性及永久稅項」，指即使特朗普的關稅政策可以將就業帶回美國，惟美國本身就不是善於製造業，因此憂慮消費產品價格仍會高企。

報道稱，許多支持特朗普參選的商業和科技領袖，都對特朗普的高額關稅感到震驚。此前他們以為，特朗普可能會更聽取財長貝森特（Scott Bessent）的意見，採取更為溫和的關稅態度。但商界領袖也未料到，特朗普會如此激進的推廣貿易保護主義政策。