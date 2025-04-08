聯合國世界糧食計劃署：特朗普政府削減資金援助　或加劇飢餓

路透社引述消息人士稱，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府將終止對阿富汗和也門的大部分剩餘援助。聯合國世界糧食計劃署（WFP）警告稱，美國終止提供緊急糧食援助資金將加劇世界人道主義危機，或會導致數百萬面臨飢餓的人死亡。



據美國國際開發署（USAID）消息人士稱，上周末，美國國務院和USAID終止對十多個國家的眾多援助項目，上述援助削減是其中之一。

援助削減總額據報超13億美元（約101億港元）。其中包括向阿富汗捐贈的5.62億美元（約43.6億港元）、敘利亞2.37億美元（約18.4億港元）、也門1.07億美元（約8.3億港元）等。世界糧食計畫署署長麥凱恩（Cindy McCain）7日在社交平台X發帖文表示，削減援助資金「將加劇飢餓、加劇不穩定、使世界變得更加不安全」。

美國一直是塔利班統治下的阿富汗和也門的最大援助國，而也門大部分地區由伊朗支持的胡塞武裝控制，這兩個國家都遭受多年的毀滅性戰爭。