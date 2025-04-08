美國擬特朗普生日閱兵？華盛頓市長國防部證實　白宮：無相關安排

美媒報道，據美軍官員透露，美國政府正在初步籌劃6月14日在華盛頓特區舉行閱兵儀式，以紀念美國陸軍成立250周年和總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）79歲的生日。



白宮在回覆《政治報》（Politico）的電郵中指，目前還沒有安排軍事閱兵。華盛頓市長和五角大樓所在地官員則證實了閱兵計劃。

《華盛頓城市報》（Washington City Paper）周二（4月6日）引述消息人士報道，特朗普已將閱兵儀式定於6月14日舉行，活動場地將從維珍尼亞州阿靈頓縣（Arlington County）的五角大樓，一直延伸到華盛頓白宮，全長近4英里（約6.4公里）。

閱兵並非美國傳統，對上一次已是1991年。圖為當年在華盛頓舉行、慶祝波斯灣戰爭勝利的閱兵。（Reuters）

華盛頓特區市長市長鮑澤（Muriel Bowser）證實，正在與政府討論此事：「我了解到國土安全部，也許是白宮，已聯繫了我們的特別活動工作組。」

有國防部官員透露，這次演習可能會有陸軍的示範降落傘隊、「金騎士」降落傘隊（the Golden Knights）、M2布拉德利（M2 Bradley）步兵戰車和聯合輕型戰術車參加。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

阿靈頓縣長Takis Karantonis周一在一份聲明中證實，特勤局周五與當地聯絡，詢問舉行閱兵儀式的可能性。

《國會山報》報道，2018年特朗普第一任期時曾希望舉行遊行閱兵， 原定於當年11月10日舉行。但因國防官員給出的報價高達9,200萬美元（約7.15億港元），遭華盛頓市政府反對而作罷。