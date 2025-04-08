特朗普掀起關稅戰　美國農民憂失中國市場致「破產」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對全球貿易夥伴實施「對等關稅」後，中國祭出反制關稅，令美國農作物價格大幅度下跌。美國農民擔心面臨失去多種農作物最大出口市場的危險。



美國《財富》雜誌指，2024年美國出口農產品總值1,760億美元，其中14%是銷往中國。

北京對美國關稅推出一連串反制措施，包括對所有美國商品加徵34%的關稅。此前在3月初，中方也對價值約210億美元（約1638億港元）的美國農產品徵收10%至15%的關稅。

芝加哥期貨交易所周六表示，大豆期貨價格跌至每蒲式耳9.8美元以下，為12月底以來的最低水平。

美國大豆・中美貿易・中美關係・中美農產品：2019年5月22日，美國愛荷華州威爾頓，農夫手中捧着一把大豆。照片攝於2019年5月22日。（Reuters）

美國大豆協會（ASA）會長、肯塔基州農民Caleb Ragland說：「目前的農業經濟根本沒有任何容錯餘地。」

明尼蘇達州農民Tim Dufault說，在豐收年，大豆種植戶每英畝可賺50至75美元。但今年不是豐收年，因為農作物價格還不足以彌補飆升的成本，而過去兩天的價格下跌又讓他們每英畝地損失了約25美元。他擔心新的關稅可能讓許多農民破產。