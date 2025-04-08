特朗普傳將下令擴大煤炭開採尋求煤電AI供能　重振化石燃料產業

美媒引述消息指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正採取行動擴大國內煤炭開採和使用，以推動能源需求旺盛的AI資料中心發展，同時尋求重振美國日益衰退的化石燃料產業。白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）其後表示，特朗普將在當地時間下午3時簽署關於煤炭的行政命令。



彭博社（Bloomberg）引述消息人士稱，特朗普預計將於美國當地時間4月8日下午，簽署一項行政命令。特朗普將在命令中指示聯邦政府採取一連串措施重振煤炭產業。這些舉措包括強調美國重新開始出售聯邦土地上的煤炭開採權，並下令將煤炭指定為關鍵礦產。其他措施包括加速美國煤炭及相關技術的出口。

由於天然氣趨於平價以及可再生能源的使用，令美國近年來的電費保持在較低水平，也使得投資燃煤發電不再划算。（Getty Images）

報道指，面對低成本天然氣和再生能源的競爭，以及環境法規和氣候變遷擔憂，煤炭產量已下降，目前還不確定那些採用再生能源的科技公司，是否願意用煤電來為他們的資料中心供能。

特朗普和政府高級官員已明確表示，推動燃煤發電是首要任務，他們認為這與國家安全和美國在全球AI產業中的主導地位息息相關。