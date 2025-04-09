傳特朗普擬用無人機打擊墨西哥毒販 墨國總統：反對單方面行動
撰文：蕭通
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媒體指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）擬用無人機打擊在墨西哥的販毒集團，以切斷毒品流向美國。路透社4月8日報道，墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）對此表示，堅決反對美國單方面在墨西哥部署軍事行動，認為無助解決問題。她又稱，兩國在安全問題上保持良好對話，不認為美國會採取這種單方面行動。
美國全國廣播公司（NBC）當日引述6名人士消息，分別為現任或前任軍方、執法和情報部門官員，稱特朗普政府正考慮對墨西哥販毒集團發動無人機襲擊。消息人士稱，白宮、國防部和情報部門之間展開初期討論，選項包括在墨西哥政府合作下行動，但尚未有最終決定。
消息人士指出，特朗普政府未排除單方面秘密行動，可能是最後的選擇，因行動有可能違反國際法。報道指出，未知美方有否向墨西哥提出以無人機打擊毒販的想法。
6名消息人士又稱，美國軍方和中央情報局（CIA）已加強對墨西哥上空的監視飛行，以便可能對販毒集團發動大規模打擊前收集情報，至於相關偵察飛行則已獲墨西哥批准。據指出，可能的打擊目標包括販毒集團成員、車輛、倉庫及其他相關部份。
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