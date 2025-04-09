特朗普揚言關稅日進20億美元　路透社：實際每日僅收2億美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月8日表示，自關稅措施實施以來，美國政府每日收取20億美元（約155.32億港元），並指關稅將讓美國重新變得富有。然而，據路透社9日引述財政部數據的報道，美國政府4月每日來自關稅的收入實際僅有2億美元（約15.52億港元），只是特朗普宣稱的十分之一，引來外界質疑。



據路透社報道，特朗普8日在華盛頓的一場活動中，炫耀關稅每日可為美國庫帶來高達20億美元（約155.32億港元）的巨額收入，還表示日本和韓國等國的代表團正趕赴美國與他的團隊進行談判，急於就關稅問題達成協議。

2025年4月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國家建築博物館參加全國共和黨國會委員會 (NRCC) 晚宴時發表講話。（Reuters）

特朗普宣稱「美國很快就能再次變得富裕」，不過他未詳細說明美國每日收取20億美元關稅的具體來源。

據報道，自1月20日上任以來，特朗普已對包括中國在內的多國貨品加徵關稅，作為推動製造業回歸美國的政策。惟有分析指，關稅收入與美國政府的整體預算相比仍然是小巫見大巫。

據美國財政部公布的數據顯示，美國自4月以來的「海關及部份貨物稅」（Customs and Certain Excise Taxes）分項每日平均收入約為2億美元（約15.52億港元），明顯與特朗普宣稱的每日20億美元（約155.32億港元）相距甚遠。

2025年4月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）出席在國家建築博物館舉行的全國共和黨國會委員會 (NRCC) 晚宴。（Reuters）

與此同時，按照財政部發布的數據，美國海關在過去一個完整月份（今年2月）的稅務淨收入（customs duties）總計為72.5億美元（約562.58億港元），約為每日2.42億美元（約18.78億港元）。

而3月的關稅收入預料將於4月10日發布，到時候將揭曉最新一輪關稅實施後的實際收入變動。