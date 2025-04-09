美媒：美國商會擬起訴特朗普政府 冀阻止「對等關稅」
撰文：莊勁菲
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美媒4月8日指，美國企業界最大遊說力量美國商會（USCC）正在考慮起訴特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府，以阻止4月9日生效的「對等關稅」政策。
美國《財富》（Fortune）雜誌引述消息人士報道，其他團體也有可能與USCC一同提起訴訟。
USCC代表美國數以百萬計的大小企業，該商會一直在考慮將關稅之爭訴諸法庭，一些最大會員也敦促其這樣做。此舉將有效地為那些擔心其業務受到關稅影響，但又害怕公開批評會招來特朗普怒火的公司提供掩護。
目前未知商會起訴政府背後的具體法律依據，但據報道指，可以主張特朗普援引緊急權力徵收新關稅是非法的。特朗普根據的是有50年歷史的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），他認為中國沒有採取足夠措施幫助遏制美國芬太尼危機。
上週一個名為「新公民自由聯盟」（NCLA）的非營利組織代表一位從中國進口商品的小企業主提起訴訟，稱總統沒有合法權力對中國徵收新的關稅。
這將是該商會第二次起訴特朗普政府。2020年，USCC就移民政策起訴政府，指外國工人對美國經濟有重要貢獻。
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