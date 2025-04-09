部份共和黨人看不下去　想限制總統「制定關稅權」　特朗普：造反

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）荒謬且混亂的貿易政策，逼得美國國會共和黨人都看不下去。



上周，參議院七名共和黨議員表示支持一項旨在限制特朗普單方面徵收關稅權力的兩黨法案。在眾議院，共和黨議員培根（Donald J. Bacon）也在起草一份類似法案。

據美媒Axios報道，培根4月8日透露，眾議院至少有十幾名共和黨人考慮簽署這項法案。特朗普則直指這些反對他的共和黨議員「造反」「譁眾取寵」。

2025年4月8日，美國總統特朗普出席全國共和黨國會委員會（NRCC）晚宴。（Reuters）

4月3日，華盛頓州民主黨聯邦參議員坎特韋爾（Maria Cantwell）和愛荷華州共和黨聯邦參議員格拉斯利（Chuck Grassley）共同提出《2025年貿易審查法案》。該法案要求美國總統在徵收新關稅或提高現有關稅時，必須在48小時內通知美國國會，說明關稅措施對美國企業和消費者的影響。此外，所有新關稅措施將在60天后自動到期，除非國會在此期間通過批准關稅的決議。

曾任美國參議院財政委員會主席的格拉斯利表示，提出這項法案，是為了「重申國會的憲法作用，並確保國會在貿易政策方面擁有發言權」。

圖為2025年4月2日，美國民主黨籍參議員坎特韋爾（Maria Cantwell）出席參議院商務、科學和運輸委員會的聽證會。（Reuters）

在參議院，已有七名共和黨議員表示支持上述法案。

培根日前表示，他正在起草《2025年貿易審查法案》的眾議院配套法案。「現在是國會恢復其權力的時候了。」培根6日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示，美國憲法賦予國會制定關稅和徵稅的權力，「而我們把一些權力交給了行政部門，事後看來，我認為這是一個錯誤。」

培根說，起草中的這項法案在眾議院「得到了一些初步支持」。

圖為美國共和黨人格拉斯利（Chuck Grassley）。（Getty Images）

他8日對Axios透露，科羅拉多州共和黨聯邦眾議員傑夫·赫德（Jeffrey Hurd）和華盛頓州共和黨聯邦眾議員丹·紐豪斯（Dan Newhouse）已經作為共同提案人簽署了該法案，「還有10個人也考慮這麼做，但他們想先與貿易代表談談。」

一名自稱共同發起這項法案的眾議院共和黨人表示，雖然特朗普的關稅產生了一些「積極影響」，但也嚴重打擊了他所在選區的農民。由於擔心受到白宮方面的衝擊，這名共和黨議員要求匿名。

Axios提到，一些原本傾向於支持該法案的眾議院共和黨人，後來以特朗普的威脅為由，表示不支持該法案。

▼特朗普：外國拍我馬屁，有共和黨人「造反」

當地時間4月8日，特朗普在全國共和黨國會委員會（NRCC）籌款晚宴上發表講話，他一邊吹噓他的「對等關稅」讓一些國家爭相「拍我馬屁（kissing my ass）」，一邊敲打共和黨內「拖後腿」的人。

「我看到一些造反（rebel）的共和黨人，一些想要譁眾取寵的人，他們說：『我認為國會應該接管談判。』讓我告訴你，你不會像我這樣談判。」特朗普稱，如果讓美國國會接管關稅談判，他們會「迅速出賣美國」。

2025年4月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國家建築博物館參加全國共和黨國會委員會 (NRCC) 晚宴時發表講話。（Reuters）

特朗普還說，國會關於限制其關稅權力的討論會損害談判，「然後假新聞就想煽動這種情緒，反正也沒機會。」

據Axios報道，白宮日前表示，特朗普將否決坎特韋爾和格拉斯利提出的法案。「一旦獲得通過，該法案將嚴重妨礙總統制定外交政策和保護國家安全的權力和責任。」一份7日送達國會辦公室的政府政策聲明寫道。

最近，特朗普不止一次受到國會共和黨人的挑戰。4月2日，就在特朗普挑起「史詩級」貿易戰的同一天，美國國會參議院以51比48的投票結果，通過了一項由民主黨人提出的關於取消對加拿大商品徵收25%關稅的決議。

2024年11月19日，美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在華盛頓特區召開新聞發布會。（Reuters）

由於共和黨在參議院佔多數席位，該決議的通過得益於四名共和黨議員的倒戈，其中包括曾任參院共和黨領袖的麥康奈爾（Mitch McConnell）。

對此，特朗普在社交媒體痛批四人「難搞」「不忠誠」，患上了「盲目反對特朗普精神錯亂綜合徵」。

投下贊成票的肯塔基州共和黨聯邦參議員保羅（Rand Paul）此前警告稱，關稅會帶來政治上的毀滅，「當麥金利（美國眾議員、第25任美國總統，《麥金利關稅法案》推動者）在1890年徵收關稅時，他們失去了50%的席位；當20世紀30年代《斯姆特-霍利關稅法案》開始實行時，我們失去了眾議院和參議院長達60年之久。因此，這（關稅）不僅對經濟不利，對政治也不利。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

