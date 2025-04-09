Switch 2銷量預估遭調降　任天堂遇特朗普關稅風暴美國總裁這樣說

由於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對全球徵收關稅，包括對日本以及任天堂製造合作夥伴越南和柬埔寨徵收高額關稅，一間研究機構調降任天堂新一代遊戲主機Switch 2在2025年的全球銷售預估。任天堂美國總裁鮑瑟（Doug Bowser）稱，在Switch 2正式發售的幾個月前，任天堂就已向美國運送一批Switch 2主機。



研究機構DFC Intelligence在Switch 2公布定價後、周一（7日）發布第一份報告，稱儘管機構認為450美元的價格仍然很划算，而且低於他們之前預測的500美元，但華府徵收關稅讓事情變得複雜。

機構認為，華府徵收關稅會讓降低Switch 2的整體銷售量，出於定價方面的考慮，他們對 2025年銷售的預測從1,700萬台降至1,500萬台。

機構稱，如果這些關稅保持不變，未來2年Switch 2價格可能上漲20%，那麼它在美國的價格就是540美元。

鮑瑟告訴The Verge，任天堂正「積極評估」最新關稅的影響。美加目前已宣布推遲預購Switch 2時間，這兩地原定今（9日）起開始預購，如今預購時間將另行公布。