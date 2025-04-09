美國關稅｜LV勞力士等奢侈品或漲價　積架：Land Rover已限制出貨

隨着美國對歐盟商品加徵20%關稅，奢侈品行業陷入焦慮。Louis Vuitton（路易威登，LV）、香奈兒（Chanel）手袋、勞力士（Rolex）腕錶等標誌性奢侈品產品可能面臨漲價或供應減少，而作為全球最大奢侈品消費市場，佔全球24%份額的美國需求波動，令行業前景蒙上陰影。英國豪車積架（Jaguar，又譯捷豹）、Range Rover、Land Rover已限制出貨至美國。



根據《紐約時報》，儘管奢侈品牌普遍擁有較高利潤率，但分析人士指，若關稅持續，成本終將轉嫁給消費者，近年來，部份品牌已多次提價，香奈兒經典手袋價格在2016至2023年間翻倍，進一步加重消費者負擔。行業智庫數據顯示，70%的奢侈品買家屬於富裕但價格敏感群體，經濟下行與股市震盪可能抑制其消費意願。

美國建設本土奢侈品供應鏈幾乎不可能。目前僅Louis Vuitton在美國設廠，而多數品牌依賴歐洲的工藝與亞洲的原材料。

報道認為，二手市場或成受益者，已有經銷商緊急囤貨以規避關稅。

管理諮詢企業Bain & Company警告，關稅相關成本將加劇推動多年來奢侈品價格上漲，這可能會增加公眾對奢侈品牌的「負面看法」。

Bain & Company全球時尚和奢侈品業務負責人Claudia D’Arpizio稱：「他們正處於需要恢復客戶信任的時刻，所以這不是朝着正確的方向發展。社會上普遍對只針對超級富豪的產品持有負面看法。」