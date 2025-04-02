美媒：德國正式啟動二戰後首次海外永久駐軍計畫　於立陶宛部署

美國《政治報》（Politico）報道，德國於4月1日正式啟動自二戰以來的首次永久性海外駐軍計劃，在立陶宛部署一支5,000人的裝甲旅。德國此舉旨在加強北約（NATO）東翼地區防禦，以應對俄烏衝突。



報導指，這支新成立的第45裝甲旅在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）郊外舉行的儀式上正式啟用。臨時指揮部在儀式上設立，並公布旅徽。

該旅預計將於2027年前具備全面作戰能力，未來將駐紮在立陶宛境內靠近白羅斯邊境的魯德寧凱 (Rūdninkai) 的一新軍事基地內。在此之前，該旅將在立陶宛的臨時基地開展行動。目前有150名德國士兵駐紮在立陶宛，預計到今年年底，這一數字將增至500人。

2025年4月1日，負責加強保衛北約（NATO）東翼的德國聯邦國防軍旅在立陶宛正式服役。（Getty）

德國於2023年宣布將在立陶宛進行長期部署，此舉打破德國數十年來避免在海外永久派遣作戰部隊的國防政策。因立陶宛與俄羅斯盟友白羅斯接壤，使俄烏戰爭形成對波羅的海三國的直接威脅。北約此次部署被認為是歐洲安全防禦升級的轉變。