美國關稅｜德國朔爾茨：歐洲就算不回應　美國經濟也會陷入困難

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布重大關稅政策，為全球帶來震撼，一眾盟友亦在徵稅之列——歐盟將被徵收20%關稅。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周四回應指，特朗普的關稅決定從根本上就是錯誤，將損害整個世界經濟。



朔爾茨指出，全球供應鏈錯綜複雜，無法輕易切斷，即使歐洲不回應，美國的經濟也會因此陷入困難。「歐盟擁有世界上最強大的內部市場，擁有4.5億消費者，這給了我們實力與美國政府進行談判，以避免貿易戰。」，「 我們希望合作而不是對抗，我們將捍衛我們的利益。歐洲將對這一決定作出團結、有力和適當的回應。」

特朗普對全球各地關稅一覽：

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）周四表示，歐盟對美國徵收的貿易關稅做出統一回應至關重要。他說：「美國對關稅的痴迷可能會形成惡性循環，使各國陷入衰退，並在全球範圍內造成巨大損失。」美國關稅為建立新聯盟帶來可能性，例如與加拿大和墨西哥。

哈貝克稱，歐盟「一直敦促談判而不是對抗」，但如果美國不希望透過談判解決問題，歐盟將做出平衡、明確和堅決的回應。