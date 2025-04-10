英王查理斯私人拜會教宗方濟各　行程事前未公布

撰文：蕭通
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白金漢宮和梵蒂岡4月8日宣布，原稱訪問意大利期間取消拜會教宗方濟各（Pope Francis）的英王查理斯三世（King Charles III），當日下午與王后卡米拉（Queen Camilla）曾與方濟各會面，今次拜會事前未有公布。

圖為2019年10月13日，教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡與英國查爾斯王子（Prince Charles）交談，慶祝19世紀英國樞機主教John Henry Newman封聖。（Reuters）

梵蒂岡聲明稱，教宗與查理斯夫婦進行私人會面，並對兩人同日的結婚20周年紀念表示祝賀。白金漢宮表示，夫婦倆很高興獲教宗接待，讓他們有機會親自表達祝福。

查理斯夫婦原定對梵蒂岡進行正式的國事訪問，但由於方濟各2月確診兩側肺炎入院，至出院時醫生叮囑休息兩個月，因此國事訪問梵蒂岡的行程延後。

查理斯早前亦因癌症治療引發的「暫時副作用」一度入院，但維持4月7日抵達意大利展開訪問行程，期間會見總理梅洛尼（Giorgia Meloni） 。

圖為2025年4月6日，教宗方濟各（Pope Francis）自出院以來，首度於梵蒂岡公開露面，現身聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）向人群致意，並發表簡短講話。（REUTERS ）
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