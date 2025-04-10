美國對華關稅增至125%　特朗普相信終可達協議：習近平是聰明人

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月9日在社交媒體上宣布，他將暫緩「對等關稅」90天，但決定繼續對中國進口產品徵關稅，並將稅率從104%增至125%。特朗普同日表示，他認為習近平是聰明人，相信中美雙方最終仍可達成貿易協議。



英國廣播公司（BBC）報道，特朗普9日在白宮回應記者提問時表示，他很喜歡且尊敬習近平，並指後者是自己朋友。他強調：「習近平是世上最聰明的人之一，他熱愛自己的國家，知道應該要做甚麼。」

他相信美方會在某個時候接到中方的電話，而雙方最終也能達成一項非常好的協議。他告訴記者，他仍然願意和相信會與國家主席習近平會晤和通話，並對此持開放態度。

不過特朗普同日稍早稱，多年來其他國家不公平對待美國，而中國是最大的施虐者，必須有人制止中方。他批評，美方早已警告過其他國家不得報復，但中方仍然作出反制措施。

2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

特朗普較早時在社交媒體Truth Social稱，由於中國對全球市場的不尊重，決定將美國對華關稅提高至125%，希望中國意識到剝削美國和其他國家的日子不可持續也不可接受。