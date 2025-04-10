白宮團隊內訌　Elon Musk弟「為兄發聲」　籲特朗普解僱貿易顧問

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）團隊之間出現爭拗，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）4月8日批評納瓦羅白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）是「白痴」（Moron）且比「一袋磚頭」還要笨反，馬斯克的胞弟Kimbal Musk於同日稍晚在社交媒體上發文，呼籲特朗普解僱納瓦羅。



美國《國會山報》（The Hill）8日報道，Kimbal Musk當日在社交媒體X上表示點名特朗普，並表示：「總統先生，如果納瓦羅在Ron Vara的事情上對你撒謊，那麼他還在什麼事情上對你說謊？」

他其後呼籲特朗普高舉「美國優先」並解僱納瓦羅。

Kimbal Musk提到的Ron Vara，是納瓦羅曾經被指「無中生友」、且經常引用的經濟專家名字。而事實上，在前者發文前，Elon Musk也在X上強烈批評納瓦羅，且亦以Ron Vara一事諷刺納瓦羅。

事源納瓦羅早前在節目上聲稱，美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）嚴重依賴外國供應鏈，因此惹起馬斯克的不滿。

2022 年 3 月 14 日，美國億萬富豪馬斯克胞弟Kimbal Musk在德克薩斯州奧斯汀舉行的活動上發表演講。（Reuters）

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）其後出面調和稱「男孩都是這樣」，指2人的確有某問題上有着截然不同的看法，但這實屬正常之事。