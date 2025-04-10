美財長：冀與盟國以集團方式應對中國　不排除將華企剔出美股市場

彭博社4月9日報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，他設想與美國的盟國達成貿易協定，然後為針對中國政府的集體行動奠定基礎，以解決中國不平衡的貿易結構問題。他還警告歐盟，不要尋求轉向中國而遠離美國，並特別指西班牙顯然支持轉向策略，「那將無異於自斷後路」。



貝森特周三於華盛頓美國銀行家協會發表演講後回應提問時說：「我們最終或許能與我們的盟友達成協議。他們一直是很好的軍事盟友，但不是完美的經濟盟友。之後，我們就可以作為一個集團處理中國問題。」他又指，在「對等關稅」行動之後，中國周邊的許多國家現在都在尋求與華盛頓進行貿易談判。

此前，貝森特稱，除了即將開始的與日本的會談外，一個越南代表團正訪問華盛頓。他較早前曾表示，韓國和印度也在尋求會談。

2025年4月8日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump）在簽署能源相關行政命令時，向煤炭業工人發表講話。（Reuters）

另外，貝森特接受霍士新聞訪問時，再提中國報復性關稅，表示不排除將中國公司從美股市場剔除的可能性，因「中國向世界展示自己是壞人」。他指出，截至今年3月，有286家中國公司在美國證券交易所上市。

據美中經濟與安全審查委員會（USCC）數據，截至2025年3月7日，共有286家中國公司在美國證券交易所上市，市值總計達1.1萬億美元（約8.54萬億港元），較前一年的8480億美元（約6.58萬億港元）市值有顯著增長。自去年1月以來，已有48家中國公司在美國三家交易所上市，首次公開募股（IPO）總額籌集了21億美元（約163億港元）。