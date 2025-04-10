暫緩關稅90天｜ 滿紙荒唐「特朗普式衰退」還遠嗎？

美股暴漲！道瓊斯指數上漲近3000點，納指漲逾12%，創2001年1月3日以來最大單日百分比漲幅，為第二大歷史紀錄漲幅。標普指數漲近10%，創2008年來最大單日漲幅。皆因，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）授權對不採取報復行動的國家實施90天的關稅暫停，且只保留10%的所謂基礎關稅。



看看特朗普的操作：4月9日（美國東部時間），特朗普早上6：37分（開市前）發推：大家趕緊買道鐘斯股票。10:18他又發推宣佈政策：關稅暫停90天。股市立刻暴漲。這不就是在赤裸裸操縱市場嗎？「誰事先知情，誰又從中獲利」？這其中有無「內幕交易」？

就在三天前，4月7日，本是美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）透露，總統特朗普正在考慮對部分國家暫停90天的關稅。但隨即，白宮就立刻表示，「對部分國家暫停90天的關稅」是假新聞。昨天，特朗普還在表示，「眼下沒有暫停關稅政策的考慮」，然後9日就突然暫停90天的關稅。對全球影響甚大的決策，感情是全憑特朗普的心情？

全世界真是哭笑不得。180度大轉彎，國家信譽何在？這是在打誰的臉呢？

2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

另據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）消息，當地時間4月8日晚，特朗普在全國共和黨國會委員會（NRCC）籌款晚宴上發表講話，羞辱那些尋求就關稅問題與美國談判的國家。

特朗普嘲諷說：「這些國家都在給我打電話，拍我馬屁（kissing my ass），他們迫切地想要達成一項貿易協定。他們說，『先生，請讓我達成一項協定，我願意做任何事，我願意做任何事，先生』。」kiss ass為美國俚語，韋氏詞典、柯林斯詞典、劍橋詞典等都把這種用語標注為非正式、冒犯性和粗俗的。

這就是特朗普，如此的荒唐和無禮。也難怪諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼（Paul R. Krugman）痛駡，美國現在表現出的，是一種「惡意的愚蠢」，特朗普就像「一場霸權表演」，「目的是震懾人們，讓人俯首稱臣」。

對付如此瘋的特朗普，大概也只有中國有辦法。在宣佈對中國商品加征104%關稅後，中國又來了一套組合拳——在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施，同時宣佈，中方對美所有進口商品加征84%關稅（由34%提高到84%，對等加徵50%），並將12家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。同時也將護盾人工智慧公司（Shield AI,Inc.）等6家美國企業列入不可靠實體清單。還就是那句「你怎麼來，我怎麼還」。

文章的作者是Paul Krugman，其是美國經濟學家、2008年諾貝爾經濟學獎得主。（路透社）

於是，習慣了被俯首稱臣的特朗普怒了，要繼續對中國加稅至125%。特朗普宣佈的那一瞬間，一定是「爽了」，但其實我們都知道，104%的關稅和125%關稅，都只是一個數字而已，這種關稅，任何外貿都已經沒法玩下去。中美貨物貿易就已經相當於全面脫鉤。中方的堅決應對，出乎美國的意料。現在不斷抬高關稅，更多要面子，已沒有太多實質意義。但特朗普也不斷暗示，希望與中國談，而且會達成協議。白宮發言人表示：「特朗普等待習近平電話！」但中國從來都是如此，「言行合一」，美國一副訛詐和威脅，怎麼談？

現在其實最不安的是美國。前幾日美國股市暴跌，債券市場異動，老百姓上街搶購，美國人都很憤怒，美國全國各地舉行超過1000場「住手！」抗議活動。就連聯儲局發佈3月會議紀要顯示，美聯儲官員一致認為，特朗普政府的關稅等政策導致經濟不確定很高。在很多人士看來，「特朗普式衰退」，或將難以避免。特朗普突然間「意氣風發」的180度大轉彎，這種快速的政策變化，特朗普是爽了，但已對美國經濟造成了不可彌補的損害，更別提美國的國家信譽。